Chlípní agenti? 16 Američanek podalo žalobu na FBI

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šestnáct žen podalo žalobu na americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) pro podezření z diskriminace. Oznámil to list The New York Times. Nynější i bývalé zaměstnankyně kriminální ústřednu obviňují, že pro ženy vytvořila nepřátelské pracovní prostředí plné nepatřičných žertů a sexuálního obtěžování.