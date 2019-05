Dopady klimatické změny budou ničivější. Z USA zní pochmurné odhady

Příliš konzervativní odhady

Na otázku, jak moc se hladina oceánů zvedne, mohou nyní vědci odpovědět kompetentněji, deklaruje editorial. Odkazuje v tomto směru na studii zveřejněnou letos 20. května v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů Proceedings of the National Academy of Sciences.

Studie zjistila, že předchozí odhady, o kolik se může úroveň hladiny oceánů zvýšit, byly příliš konzervativní, poukazuje americký server. Dodává, že obyvatelé pobřežních oblastí tedy musejí počítat s mnohem ničivějšími a dlouhodobými dopady závislosti lidstva na fosilních palivech.

Výzkumníci spolupracovali s předními světovými experty na grónské a antarktické ledovce, aby co nejvíce zpřesnili odhady, co se s těmito masami ledu bude dít v budoucnu, kdy teplota poroste, vysvětluje washingtonský deník. Poukazuje, že na základě toho výzkumný tým dospěl k závěru, že scénáře, které vědci nyní považují za reálné, musí počítat s výrazně větší mírou tání těchto ledovců, a tudíž i větším vzestupem hladiny oceánů.

Z konzervativního scénáře například vyplývá, že medián odhadu vzestupu oceánské hladiny nastíněný poslední zprávou OSN o klimatických změnách by se měl zdvojnásobit, varuje prestižní server. Doplňuje, že vědci počítají i s nepravděpodobnou, ale stále možnou eventualitou, že do roku 2100 se hladina oceánů zvedne o téměř dva metry, pokud budou uhlíkové emise nadále vysoké.

V takovém případě by oceány zaplavily území o velikosti západní Evropy a z domovů vyhnaly 187 milionů lidí, podotýká Washington Post. Připomíná, že od vydání poslední zprávy OSN o klimatické situaci vědci sledující velké ledovce ve světě zaznamenali jejich masivní tání, a proto se snaží zpracovat přesnější modely toho, jak budou ledovce praskat, jak s těmito pevnými fragmenty reaguje tekutá voda a nakolik jsou ledovcové útesy nestabilní.

Škála odhadů se vychyluje k horšímu

Vědci se také snaží lépe vyhodnotit, jakým způsobem se ledovce chovaly v předchozích dobách oteplení na Zemi, uvádí renomovaný deník. Přiznává, že výzkumníci zatím nedokážou poskytnout přesnější odhady, jak špatný vývoj ve skutečnosti bude, a nadále nabízejí pouze škálu možných scénářů.

I tak vědci mohou říct, že výhled je horší, než si dříve mysleli, zdůrazňuje vlivný server. Konstatuje, že podobně jako v jiných případech dopadů lidskou činností prohlubovaného oteplování planety budou přesné důsledky známy teprve ve chvíli, kdy se projeví, což bude příliš pozdě.

"Je to tento druh nejistoty, který odpůrci řešení globálního oteplování využívají k argumentaci proti akci," píše Washington Post. Přiznává, že spektrum vědci naznačených scénářů sice na jenom nepravděpodobném konci zahrnuje i méně ničivé důsledku, ale zároveň varuje, že na opačném konci stojí naprosto devastující dopady globální změny klimatu.

Jak vědci neustále zlepšují své znalosti o pozemských systémech, škála scénářů, které se zdají jako pravděpodobné, se vychyluje směrem k těm horším, podotýká vlivný deník. Uzavírá konstatováním, že americký prezident Donald Trump a ti členové jeho administrativy, kteří ignorují stále závažnější varování vědců, ohrožují nejen své děti a vnoučata, ale celé lidstvo.