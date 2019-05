Migranti zažalovali Trumpovu vládu, požadují propuštění z detenčních středisek

Skupinu tvoří 12 migrantů, kteří pocházejí z latinoamerických zemí, jeden je příslušník kamerunské opozice a dva jsou disidenti z Kuby a Venezuely. Tito žadatelé o azyl jménem stovek dalších migrantů požadují nápravu poměrů v zařízeních ve státech Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi a Tennessee.

Migranti, kteří na hranicích USA požádají o azyl, jsou umístěni do detenčních středisek. Právo na projednání svého propuštění před soudem sice nemají, na výsledek azylového řízení ale mohou vyčkat na svobodě, pokud se k tomu imigrační úřady z humanitárních důvodů rozhodnou, poznamenal Reuters.

Zmíněná skupina migrantů tvrdí, že je nepsaným pravidlem žádosti o propuštění z detenčních středisek zamítat, čímž imigrační úřad porušuje svá vlastní nařízení.

Z žaloby s odkazem na údaje imigračního úřadu vyplývá, že ještě v roce 2016, kdy byl u moci demokratický prezident Barack Obama, bylo kladně vyřízeno 76 procent žádostí azylantů o prozatímní propuštění z humanitárních důvodů. O rok později, kdy moc převzal republikán Donald Trump, bylo schváleno 22 procent žádostí a loni jen dvě procenta. Administrativa na dotaz Reuters odmítla bilanci komentovat.

Už počátkem května zažalovalo sdružení obhájců práv přistěhovalců včetně Americké unie občanských práv (ACLU) Trumpovo rozhodnutí zadržovat bez možnosti propuštění všechny žadatele o azyl, kteří do USA vstoupí nelegálně. Žalobci argumentují tím, že administrativa nemůže svévolně rozhodovat o zadržování lidí, neboť je to Kongres, kdo zákony tvoří. Poznamenali také, že pro mnohé azylanty by to znamenalo až několik let bez svobody, neboť vyřízení azylu v přetíženém americkém systému je během na dlouhou trať.