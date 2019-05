"Pocahontas" Warrenová proti Trumpovi: Vyzvala Kongres, aby umožnil stíhání prezidenta

V prohlášení, které zveřejnil její volební štáb, Warrenová uvedla, že prezident by měl být právně postižitelný za trestné činy včetně maření vyšetřování. Odkázala tak na vzrušenou debatu o případném postihu Donalda Trumpa, jehož možnými zásahy do vyšetřování vlivu Ruska na americké prezidentské volby se zabýval speciální tým FBI vedený Robertem Muellerem.

Muellerova skupina se v závěrečné zprávě jednoznačně nevyslovila k podezření, že prezident vyšetřování mařil, ale zároveň Trumpa tohoto podezření nezbavila. Ve čtvrtek Mueller prohlásil, že obvinit prezidenta nemělo smysl, protože platné regule ministerstva spravedlnosti trestní stíhání hlavy státu v době výkonu jeho funkce nepřipouštějí.

Právě toto pravidlo, s nímž polemizují i někteří američtí právní experti, by se podle Warrenové mělo změnit.

"Když federální vláda zahájila vyšetřování (vlivu Ruska na volby), Donald Trump dělal všechno pro to, aby vyšetřovatele zdržel, zmátl nebo jinak vyšetřování mařil. To je zločin. Kdyby šlo o jinou osobu než prezidenta Spojených států, byl by Trump v želízkách a obviněn," konstatovala Warrenová v prohlášení.

Pokud by příští rok Warrenová ve volbách uspěla, regule ministerstva spravedlnosti by změnila. "Donald Trump není král, žádný prezident jím není. A naše demokracie funguje jen tehdy, pokud musí každý skládat účty," poznamenala.

Podle průzkumů veřejného mínění zatím Warrenová není favoritkou na demokratickou nominaci do boje o Bílý dům. V průzkumech vedou bývalý viceprezident Joe Biden a vermontský senátor Bernie Sanders. O demokratickou nominaci se uchází 24 lidí.