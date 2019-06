Zemřel mafián Frank Lucas (†88), inspiroval film Americký gangster

Synovec někdejšího drogového bosse časopisu Rolling Stone řekl, že jeho strýc zemřel přirozenou smrtí již ve čtvrtek v New Jersey. Jeho zdraví se podle něj v poslední době výrazně zhoršovalo.

Lucas byl v 60. a 70. letech minulého století jedním z nejmocnějších mafiánů v Harlemu. Podle agentury DPA byl prvním černochem, který se dostal na tak vysokou pozici v rámci newyorského organizovaného zločinu.

V polovině 70. let byl Lucas zatčen a odsouzen na desítky let do vězení, stal se ale policejním informátorem a z věznice vyšel již po pěti letech. Později si odpykal za výrobu a prodej drog dalších sedm let. Na svobodu se definitivně dostal v roce 1991.

#FrankLucas former #Harlem drug kingpin died Thursday of natural causes in New Jersey.

Lucas, 88, is survived by 7 children & his wife of more than 40 years Julianna. #RealAmericanGangster pic.twitter.com/MNfaVWKlqC