Byla sprostá, reagoval Trump na kritiku vévodkyně Meghan. Sejdou se?

V pondělí přiletí americký prezident Donald Trump na návštěvu Velké Británie, v jejímž rámci se má setkat i se členy královské rodiny, konkrétně s královnou Alžbětou II. a princem Harrym. U setkání však má chybět prezidentova krajanka, vévodkyně Meghan.

Bývalá herečka se v roce 2016 v průběhu prezidentské kampaně ve Spojených státech o Trumpovi nešetrně vyjádřila. Označila jej za nepřítele žen a člověka, který umí pouze rozvrátit společnost. Dodala také, že pokud miliardář usedne v Bílém domě, emigruje radši do sousední Kanady.

Její apel ovšem nezapůsobil, republikánský kandidát Trump ve volbách porazil demokratku Hillary Clintonovou a v lednu 2017 nahradil Baracka Obamu ve funkci amerického prezidenta.

S tehdejším vyjádřením vévodkyně Meghan jej nyní konfrontoval novinář britského bulvárního deníku The Sun. Trump, jak u něj bývá zvykem, reagoval přezíravě. „To jsem nevěděl. Co bych na to řekl? Nevěděl jsem, že byla tak sprostá,“ odpověděl.

Nakonec se ale projevil jako gentleman, když Meghan popřál hodně štěstí v její nové roli uvnitř královské rodiny. Přesto se vévodkyně ze Sussexu setkání s prezidentem účastnit nemá.