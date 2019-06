Motiv střelce z Virginia Beach zůstává nejasný, jeho rodina vyvěsila vzkaz pro veřejnost

Obyvatelé čtyřsettisícového města Virginia Beach na pobřeží Atlantiku víkend prožili v šoku z faktu, že jejich obec se zařadila k dalším americkým městům, která lidé znají zejména jako dějiště střeleckých masakrů, uvedla stanice CNN.

Rodina mrtvého střelce na dveřích svého domu vystavila vzkaz veřejnosti, v němž vyjádřila upřímnou soustrast všem pozůstalým, napsala v něm ale, že i ona truchlí kvůli ztrátě "milované bytosti".

Virginia Beach shooter used a gun 'silencer' in attack that killed 12 https://t.co/7uv0cplbH7 via @MailOnline #VirginiaBeach #VABeach #virgina #tcot