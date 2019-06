Mírový plán pro Blízký východ může krachnout, přiznal Pompeo. Zádrhel je i v Izraeli

Pompeo se bojí, že návrh, za nímž stojí prezidentův poradce a zeť Jared Kushner, bude přijat se skepsí a bude považován za nesplnitelný. Má pomoci vyřešit dlouhodobý izraelsko-palestinský konflikt.

Palestinci už plán odmítli a nepovažují USA za důvěryhodného prostředníka, jelikož podle nich straní Izraeli.

Holy shit Jared Kushner is even more of an embarrassment than I thought. This clip is brutal. pic.twitter.com/yvxxNPc5J6