Mexiko poslalo do USA delegaci. Podaří se urovnat spor s Trumpem?

Trump minulý týden překvapivě oznámil, že Spojené státy od 10. června uvalí na veškeré zboží z Mexika pětiprocentní clo, pokud Mexiko nezastaví příliv migrantů bez víz do Spojených států.

Clo chce postupně každý měsíc o dalších pět procentních bodů zvyšovat až na úroveň 25 procent. López Obrador napsal Trumpovi dopis, ve kterém ho vyzval k dialogu, a vyslal do USA diplomatickou delegaci.

"Mexiko posílá velkou delegaci, aby jednala o hranicích. Problém je, že oni 'jednají' už 25 let. My chceme činy, ne slova. Oni by mohli tu krizi na hranicích vyřešit za jeden den, kdyby chtěli. V opačném případě se naše společnosti a pracovní místa vrátí do USA!" napsal v neděli Trump na twitteru.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!