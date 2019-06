Honduras je paralyzován. Lidé už týden protestují proti vládě, dochází k tvrdým střetům

Podle místního zpravodaje agentury EFE se minulý týden na řadě míst Hondurasu střetli demonstranti s policií, což si vyžádalo několik desítek zraněných. Na řadě míst země také blokují demonstranti silnice. Manifestace začaly zhruba před měsícem, minulý týden se ale zintenzivnily.

Video shows Honduran police firing live rounds at protesters who continue to fill the streets in demonstrations against the privatization of health & education sectors as well as endemic corruption. #Honduras https://t.co/U672E6bvOJ — Jeff Ernst (@jeffgernst) 2. června 2019

Protesty neustaly ani poté, co prezident Juan Orlando Hernández v neděli slíbil zrušit dva dekrety, které loni schválil parlament a jimiž chtěla vláda restrukturalizovat zdravotnictví a školství. Podle odborů a opozice by dekrety vedly k rozsáhlé privatizaci, což by podle odborů znamenalo zdražení lékařské péče a škol a masové propouštění lidí z práce.

Prezident Orlando Hernández dekrety hájil, ale pod tlakem protestů je slíbil zrušit. "Podle našeho názoru nepředstavovaly žádné riziko, přesto je zrušíme," uvedl na tiskové konferenci v prezidentském paláci. "Sedněme si ke stolu a vytvořme nový model pro zdravotnictví a školství," dodal prezident. Organizátoři protestů ale serveru BBC Mundo řekli, že nabídku na jednání nedostali, a proto v demonstracích pokračují.

"Pozval jen některá sdružení, my chceme ale transparentní dialog, který by zamezil systému umožňujícímu korupci," uvedla šéfka svazu honduraských lékařů Suyapa Figueroaová. Podle ní vláda už několik let ničí zdravotnický systém a ohrožuje tak přístupnost těchto služeb Hondurasanům.

V posledním roce se přitom zintenzivnilo organizování takzvaných karavan migrantů z Hondurasu, Salvadoru, Guatemaly či Nikaraguy, odkud se i celé rodiny ve velkých skupinách vydávají na nebezpečnou cestu k mexicko-americkým hranicích. Americký prezident Donald Trump kritizuje vlády středoamerických zemí, že nedostatečně brání migraci. Mexiku kvůli tomu nedávno pohrozil zavedením cel.

Za současného mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, který nastoupil do úřadu loni v prosinci, se výrazně zvýšil počet deportovaných středoamerických migrantů z Mexika do jejich rodných zemí. Podle předběžné vládní statistiky z minulého týdne vyhostilo Mexiko v květnu 15.654 středoamerických běženců, což je třikrát více než loni v prosinci.