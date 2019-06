Trump pohrozil Mexiku zavedením cla. Už příští týden

Trump minulý týden oznámil, že od 10. června se na veškerý dovoz zboží z Mexika bude vztahovat pětiprocentní clo, pokud Mexiko nezastaví nárůst migrace do USA.

"Uvidíme, zda můžeme něco udělat, ale já si myslím, že je pravděpodobnější, že cla zavedena budou," řekl Trump na tiskové konferenci v Londýně. Obrovský příliv migrantů do USA pak označil za invazi. "Mexiko by mělo zasáhnout a tento nápor, tuto invazi do naší země zastavit," řekl Trump. Vyzval rovněž americký Kongres, aby přijal imigrační zákony, které mají situaci řešit. Demokraty přitom obvinil ze zdržování veškerých snah o řešení.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador na dnešní tiskové konferenci uvedl, že je optimista a že věří v dosažení dohody. To je podle něj teď to nejdůležitější, uvedla agentura Reuters. Mexický prezident rovněž naznačil, že jednání budou pokračovat i v případě zavedení cel. Na tiskové konferenci ještě před vystoupením prezidenta Trumpa prohlásil, že očekává, že Mexiku se podaří dosáhnout dohody s USA o migraci ještě před 10. červnem.

Příliv migrantů, často žadatelů o azyl, kteří utíkají před násilnými trestnými činy ve Střední Americe, dlouho vyvolává Trumpům hněv a pomohl mu i v jeho úspěšném boji o Bílý dům, když v rámci předvolební kampaně slíbil, že přiměje Mexiko, aby zaplatilo stavbu zdi podél hranice s USA. Nepodařilo se mu však získat k tomuto kroku podporu zákonodárců v USA ani v Mexiku.

Trumpova výhrůžka, že zavede cla, měla zvýšit tlak na Mexiko. Vyvolala však také nervozitu na globálních trzích a pochybnosti o schválení nové obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou.

Není také zcela jasné, co více může Mexiko udělat, a zda to bude stačit na to, aby to amerického prezidenta uspokojilo. Spojené státy totiž nepředložily konkrétní kritéria, podle kterých posoudí, zda toho Mexiko dělá dost na to, aby zastavilo příliv migrantů ze Střední Ameriky.