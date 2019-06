Bílý dům a Kongres ve válce: Další lidé z okolí Trumpa nesmí mluvit s vyšetřovateli

Jména McGahna, Hicksové i Donaldsonové se často objevují ve zprávě vyšetřovatelů o ruském vměšování do amerických prezidentských voleb, která byla v cenzurované podobě zveřejněna v dubnu.

Šéf týmu vyšetřovatelů Robert Mueller v ní popisuje snahy ruských tajných služeb ovlivnit americké volby, ale uvádí, že nenašel dostatek důvodů pro obvinění Trumpa z maření postupu vyšetřovatelů. Podezření ho ale nezbavil.

Sněmovna reprezentantů, kterou od loňských kongresových voleb ovládají demokraté, zahájila po zveřejnění Muellerovy zprávy boj s Bílým domem hned na několika frontách.

Snaží se získat necenzurované znění textu Muellerovy zprávy, pátrá po daňových přiznáních, která Trump odmítá předložit, a zkoumá obchodní aktivity jeho holdingu Trump Organization, jakož i skutky jeho rodiny a poradců. Několik žalob projednávají americké soudy.

.@JillWineBanks: It's very important that people see the evidence live. Even if we read #MuellerReport out loud as has been suggested & it's not a bad idea it's not the same thing as hearing the witnesses and judging their credibility. The key is public hearings televised #AMJoy pic.twitter.com/XychVF1zcz