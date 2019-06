Mexiko analyzuje odvetu za případná americká cla

"Pokud se zavedou cla, Trump si střelí kulku do své voličské základny," domnívá se mexický analytik Gabriel Guerra. Podle něj je nyní Mexiko největším obchodním partnerem USA poté, co Trump vyhlásil obchodní válku Číně. Pokud Mexiko odpoví odvetnými cly, budou podle Guerry nejvíce poškozeny zemědělské státy na jihu USA, které nejvíce vyváží do Mexika a které jsou "voličskou základnou" Trumpa.

Podle deníku El País mexické ministerstvo financí analyzuje důsledky zavedení amerických cel, ale také zvažuje odvetná cla na citlivé produkty.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador dnes zopakoval, že stále věří v úspěšná jednání delegace vedené ministrem zahraničí ve Washingtonu. Hlavním argumentem mexické strany je, že se v migrační politice hodně snaží. Právě nedostatečným úsilím o zastavení ilegální migrace z Mexika do USA Trump zdůvodňuje svou hrozbu cel.

Mexická vláda, která je v úřadu od loňského prosince, přitom zpřísnila svou migrační politiku. Například vyslala federální policisty na jižní hranici Mexika, kterou se snaží lépe hlídat a na níž už nevydává běžencům ze Střední Ameriky hromadně humanitární víza. Vydáváním dočasných povolení k pobytu a pracovních povolení se také snaží běžence udržet na jihu Mexika, aby necestovali na sever k americké hranici. Podle deníku El País tato vláda vrátila do zemí původu 80.500 středomerických migrantů.

"Mexiko dělá mnoho, ale na světě není země, která by mohla ilegální migraci zcela zastavit," uvedl analytik Guerra. Také prezident López Obrador svému americkému protějšku minulý týden vzkázal, že migrace a sociální problémy se cly a donucovacími prostředky nevyřeší.

Podle šéfa mexické diplomacie americká cla naopak migraci zvýší. "Cla mohou způsobit finanční a ekonomickou nestabilitu, takže Mexiko nebude mít kapacitu zvládat migrační toky a nabídnout běžencům alternativy," řekl Ebrand tento týden novinářům.

Podle serveru BBC Mundo Trump pohrozil Mexiku od pondělí pětiprocentním clem, od 1. července ho chce zvýšit na 10 procent, 1. srpna na 15 procent, 1. září na 20 procent a od 1. října na 25 procent.

Clo na mexické zboží primárně dopadne na americké spotřebitele, protože se zvýší cena, tvrdí analytici. Američané konzumují ročně podle amerického ministerstva zemědělství mexické ovoce a zeleninu za 12 miliard dolarů (asi 276 milird Kč). Poškozen bude i americký průmysl, mnohé podniky totiž mají v Mexiku své dodavatele. Obavy zaznívají i od amerických automobilek, které mají továrny v Mexiku. Podle zprávy Deutsche Bank může cena vozů na trhu v USA při 25procentním clu na mexické zboží vzrůst v průměru o 1300 dolarů (30.000 Kč), uvedl server BBC Mundo.