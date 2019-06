Trumpova vláda omezí výuku nebo právní pomoc pro malé migranty

Ve více než stovce zařízení pro migranty ve Spojených státech v současnosti žije asi 13.200 nezletilých, mezi nimiž jsou dospívající migranti, kteří se na cestu do USA vypravili sami, a malé děti, které byly odděleny od rodičů, napsal The New York Times. Účastní se hodin angličtiny, matematiky nebo občanské nauky. U většiny center jsou také sportoviště, kam děti mohou chodit.

Ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že odbor, který má péči o nezletilé migranty na starosti, nařídil omezit nebo zastavit financování "aktivit, které nejsou přímo nutné pro ochranu životů a bezpečnosti". Jde o vzdělávání, právní služby a volnočasové aktivity.

Zástupci federálních úřadů upozorňují americký Kongres, že čelí dramatickému přílivu mladistvých migrantů na jižní hranici a požádali ho o dodatečných 2,9 miliardy dolarů (66,3 miliardy korun) na zajištění základní péče o ně a na rozšíření stávajících center, napsal The Washington Post. Finance na stávající programy dojdou koncem tohoto měsíce.

Úsporná opatření kritizuje právník Carlos Holguin, který zastupuje nezletilé migranty. "Co přijde na řadu dál? Pitná voda? Jídlo? (...) Kde se zastaví?", cituje ho The Washington Post. Nejmenovaný zaměstnanec střediska pro mladistvé migranty řekl, že ho i jeho kolegy plánované škrty vyděsily, protože vyučování a sport jsou nezbytné pro to, aby zadržované děti a mladiství zůstali tělesně i duševně zdraví.

"Pokud pro ně nebudete mít žádnou organizovanou zábavu nebo fyzickou aktivitu, co budete dělat, necháte jen jen sedět v místnostech?", ptá se.

Statisíce lidí ze Střední Ameriky se každoročně snaží utéct přes Mexiko do Spojených států před chudobou a násilím ve svých domovských zemích. Na jižní hranicích Spojených států pohraničníci letos v květnu zadrželi 144.000 lidí bez potřebných dokladů. To je o 32 procent více než v dubnu a v měsíčním úhrnu nejvíce od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta předloni v lednu.