Ve Washingtonu přituhuje. Demoktraté se chystají soudit

Právní výbor Sněmovny reprezentantů ovládané demokraty žádá po Barrovi, aby poslancům dodal necenzurované znění závěrečné zprávy o vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb. Demokratičtí zákonodárci si slibují, že dosud nezveřejněné pasáže by mohly podpořit jejich podezření, že prezident Donald Trump mařil vyšetřování ruského vlivu. McGahn se odmítá dostavit na sněmovní slyšení, kde by měl vypovídat o poměrech v Bílém domě.

Žádosti o slyšení ve výborech amerického Kongresu mají různou formu, počínaje zdvořilým pozváním přes závaznou obsílku až po soudní vymáhání. Vzpurné osoby mají poslanci právo obvinit z pohrdání Kongresem a mohou je díky letitému pravidlu dokonce přivést k výslechu i násilím. Takový postup je ale krajně neobvyklý. Pravděpodobnější je zásah federálního soudu, kde provinilcům hrozí velmi závažné obvinění z pohrdání soudem, pokud verdikt odmítnou.

Možnost právě takového zásahu chce procedurální výbor Sněmovny reprezentantů otevřít. Pokud rozhodnutí příští týden odhlasuje a plénum sněmovny je potvrdí, vyostří se dál spor mezi Kongresem a Bílým domem. O jeho soudní dohře, zřejmě až na úrovni nejvyšší soudní instance, dnes už ve Washingtonu pochybuje málokdo.

"Nedovolíme tomuto prezidentovi a této vládě, aby ignorovali vládu práva," komentoval rozhodnutí šéf procedurálního výboru James McGovern. "Trumpova vláda vede bezpříkladnou kampaň zdržování a obstrukcí... Naše rozhodnutí umožní Kongresu, aby pohnal prezidenta k odpovědnosti," řekl poslanec.