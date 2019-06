"Měli bychom se bát." Muž z Pentagonu promluvil o tom, co se děje v Bílém domě

Důvod ke znepokojení

Nad pracovním stolem Johna Boltona, poradce pro národní bezpečnost amerického prezidenta Donalda Trumpa, je zlatem rámovaný portrét bývalého prezidenta George H. W. Bushe a jeho zahraničněpolitického týmu, včetně tehdejšího poradce pro národní bezpečnost Brenta Scowcrofta, poukazuje odborník. Tvrdí, že tento výběr není svým způsobem překvapivý, jelikož Scowcroft, který působil v uvedené funkci za dvou prezidentů, je považován za vzor jejího výkonu.

Íránská krize z posledních týdnů podle Ganse nicméně ukázala, že mnohem výřečnější Bolton se sotva rovná Scowcroftovu formátu. "Jak současný poradce pro národní bezpečnost prosazuje vlastní agendu ohledně Íránu i jinde, bez ohledu na cenu pro Washington a rozpor s Trumpovými osobními názory, znepokojení bychom měli být my všichni," dodává akademik.

Vyrovnat se Scowcroftovi je v mnoha ohledech nemožné, tvrdí analytik. Připomíná, že Scowcroft absolvoval vojenskou akademii, získal doktorát na Columbijské univerzitě, v letectvu pak hodnost generála, jako vojenský poradce prezidenta Richarda Nixona se uchytil v Bílém domě a pomáhal tehdejšími poradci pro národní bezpečnost Henry Kissingerovi a jeho nástupci v administrativě Geralda Forda.

Když byl v roce 1988 zvolen prezidentem George H. W. Bush, Scowcrofta jmenoval do funkce jako jednoho z prvních, protože vyjma dlouholetého přátelství a značné zkušenosti oceňoval jeho "čestné jednání", poukazuje expert. Vysvětluje, že koncept neutrálního arbitra pochází z akademických kruhů, ale Scowcroft se jej pokusil uvést do praxe a vytvořit systém brífinků, který by zaručil, že prezident si vyslechne názor všech, včetně jeho samotného, protože jako čestný zprostředkovatel nerezignoval na vlastní doporučení.

Navzdory tomuto přístupu si Scowcroft uvědomoval, že čestné zprostředkovatelství je ideál, kterého nelze dosáhnout v prostředí s mizivou důvěrou, kde kariéry ženou politické vážně a o tom, co je čestné, nezřídka rozhodují vaši rivalové, uvádí Gans. Dodává, že Scowcroft si ale dobře uvědomoval, že lidé - ať už jde o ministry či níže postavené činitele - dávají nejlepší rady pouze za situace, kdy věří, že existuje šance, že budou vyslyšeni, a v opačném případě systém nefunguje, protože lidé se budou snažit dostat k prezidentovi oklikou, což celý mechanismus naruší.

Noční můra

I pokus působit jako čestný zprostředkovatel pomáhá získat lepší rady a vyhnout se potenciálním nebezpečným selháním v oblasti národní bezpečnosti, kde jde o hodně, tvrdí analytik. Doplňuje, že i poté, co Scowcroftovi skončil v roce 1993 mandát, jeho nástupci slibovali, že se budou takového přístupu držet a ačkoliv ani jeden z nich neměl Scowcroftovu zkušenost, podobně hluboký vztah s prezidentem či srovnatelný respekt v Radě pro národní bezpečnost, alespoň se snažili držet jeho principu čestného zprostředkovatele a systému konzultací.

"Trump byl pochopitelně nováček ve Washingtonu a národní bezpečnosti, když v roce 2018 složil přísahu, ale přesto systém, který spustil, vypadal podobně jako Scowcroftův," píše Gans. Poukazuje, že Bolton sám tvrdil, že chce vystupovat jako Scowcroft, a ve chvílích, kdy se jeho názory lišily od prezidentových, zdůrazňoval, že je pouze poradce, nikoliv tvůrce bezpečnostní politiky.

Bolton sice říká správné věci a v pracovně mu visí správný portrét, ale sotva si ho lze splést se Scowcroftem, což jasně prokázaly nedávné krize ve Venezuele a ohledně Íránu, deklaruje expert. Konstatuje, že Bolton je mnohem odhodlanější zajistit, aby se věci odvíjeli od jeho názoru, a proto pořádá méně schůzek, jak médiím potvrdili lidé obeznámení s děním.

Výsledkem jsou obavy z Boltonova tajnůstkaření, stížnosti na mechanismus, který řídí, a frustrace prezentovaná například Trumpovou manželkou Melanií a ministrem zahraničí Mikem Pompeem, uvádí analytik. Podotýká, že nyní to vypadá, že Bolton může přijít i o přízeň prezidenta, jelikož Trump během své cesty do Japonska na Twitteru opět prezentoval odlišné názory v otázce Severní Koreje než jeho poradce.

V době, kdy íránští a severokorejští představitelé obviňují Boltona z prosazování tvrdší linie, se prezident pozvolna snaží distancovat od bojovných stanovisek svého poradce, připomíná Gans. Bolton je podle něj noční můrou Scowcrofta, jelikož ve Washingtonu díky němu nepanuje důvěra a vnitřní boje ničí myšlenku výměny názorů.

"Bát bychom se však měli my všichni," varuje odborník. Deklaruje, že v době, kdy USA čelí výzvám ve všech koutech světa, musí rozhodující politici ve Washingtonu dostávat tolik dobrých rad, kolik je jen možné.