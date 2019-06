Největší zabiják americké armády? Odpověď Vás možná překvapí

Mezi lety 2006 a 2018 31,9% smrtí vojáků v aktivní službě bylo v důsledku nehod. Pro srovnání, 16,3% amerických vojáků v aktivní službě během tohoto období bylo zabito v akci.

Od roku 2006 celkově zemřelo 16 652 osob v aktivních službě a v mobilních rezervách. 73% těchto obětí se „odehrála za okolní nesouvisejících s válkou,“ uvádí zpráva. Od roku 2015 počet úmrtí v důsledků nehod převážil počet smrtí v důsledku války.

Např. v roce 2017 zemřelo čtyřikrát více vojáků v důsledků nehod při tréninku než v boji. Zatímco v boji zemřelo 21 vojáků, 80 jich zemřelo v důsledku nebojových nehod.

Minulý rok různé pády amerických letadel a vrtulníků při tréninkových simulací vedlo ke smrti 16 v období od půlky března do dubna. Předseda Výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů, to označil za důkaz toho, že „připravenost armády je v krizovém bodě.“

„ Krize není limitovaná na vojenské letectvo,“ napsal Thornberry v zprávě z roku 2018. Poukázal na to, že létě roku 2017 zahynulo 17 námořníků během dvou separátních kolizí zahrnujících letadlové lodě USS McCain a USS Fitzgerald. Vyšetřovatelé později obě nehody přisoudily „pokračujícím problémům připravenosti námořnictva.“

Posledními nehodami, které dokládají tento pro americkou armádu znepokojivý trend, se odehrála v březnu, kdy dva piloti zemřeli po pádu helikoptéry v Arizoně během rutinní tréninkové zkoušky.

Tento čtvrtek došlo k nehodě na proslulé U.S. Military Academy ve West Pointu (New York), při kterém jeden kadet zemřel a dalších 21 bylo zraněno poté, co se s nimi převrátilo vojenské vozidlo.