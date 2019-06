OSN: Před krizí ve Venezuele utekly už čtyři miliony lidí

Obyvatelé někdejší ropné velmoci utíkají ze země, v níž se lidem nedostává základních potravin či léků a kterou ovládá autoritářský režim socialistického prezidenta Nicoláse Madura. Jen za sedm měsíců od loňského listopadu přibyl ve statistikách OSN milion venezuelských uprchlíků.

"Tato alarmující čísla podtrhují naléhavou potřebu pomoci komunitám, které se v hostitelských zemích uprchlíků ujímají," uvedl v dnešním tiskovém prohlášení zvláštní zmocněnec OSN a IOM pro Venezuelu Eduardo Stein.

📍 Breaking



The number of Venezuelans leaving their country has reached 4 millions. https://t.co/2UJh1gFQBC