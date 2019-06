Venezuela po čtvrt roce částečně otevírá hranice s Kolumbií

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Venezuelské úřady dnes částečně otevřou hranice s Kolumbií, které nechal autoritářský prezident Nicolás Maduro uzavřít kvůli opoziční snaze dopravit do zbídačené země humanitární pomoc. O jejich znovuotevření informoval Maduro v pátek na twitteru. Hranice ve směru do Venezuely jsou uzavřené od února, do Kolumbie však proudí tisíce uprchlíků denně.