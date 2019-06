Američané už byli na Marsu? Trump přišel se šokující informací

„ Kvůli všem penězům, které utrácíme, NASA by neměla mluvit o cestě na Měsíc. My jsme tak už učinili 50 let předtím. Měli by se soustředit na mnohem větší věci, které děláme, včetně Marsu (kterého je Měsíc součástí), Obrany a Vědy!“ napsal Trump na svém Twitterovém účtu.

Za kuriózní tweet nepřekvapivě sklidil značný posměch. „Každý ví, že Měsíc není Mars. Převážně proto, že Měsíc je utvořen ze sýra, zatímco Mars je z čokolády,“ vysmál se Trumpovi jeden diskutující. „ 7. června, den, kdy se z Měsíce stane Mars,“ uvedl jeden komentář, který z Trumpova výroku učinil historickou událost.“

Jeho slova jsou matoucí nejenom z toho hlediska, že Měsíc zcela nepochybně není součástí Marsu. Trump však mohl odkazovat na dlouhodobé plány NASA, které počítají s ustanovením základy na Měsíci, z které by následně by bylo možné lépe dosáhnout Marsu. Takto interpretoval Trumpův výrok administrátor NASA, Jim Bridestine.

Zarážející jsou především proto, že mise na Měsíc je klíčovým projektem jím zdůrazňovaného vesmírného programu. Trump se pokouší své heslo „ Učiňme Ameriku znovu velkou“ aplikovat i na tuto pýchu americké historie. Návrat na Měsíc by byl takovýmto momentem, na němž by Trump mohl dokazovat úspěch svého vedení země.

V roce 2017 proto NASA začala připravovat projekt návratu na Měsíc zvaný Artemis po řecké bohyni Měsíce. Cílem projektu bylo dle speciálního exekutivního příkazu podepsaného Trumpem zajistit „ návrat lidí na Měsíc pro dlouhodobý průzkum a využití.“

NASA přišla s návrhem vytvoření vesmírné stanice obíhající kolem Měsíce zvaná Gateway (Brána). Ta má sloužit jako odrazová plocha pro mise na měsíčním povrchu. NASA počítala s tím, že kosmonauti žijící na stanici by postupně připravovali Měsíc jako permanentní základnu pro lidi, odkud by vyráželi na další vesmírné mise včetně Marsu.

Plán stanovil vybudování stanice – s mezinárodní pomocí – v roce 2026. Samotná mise na Měsíc by se pak odehrála v roce 2028. Avšak v březnu Trumpova administrativa sdělila NASA, že mise na Měsíc se má odehrát nejpozději v roce 2024.

Podle serveru Vox tato změna z politického hlediska dává smysl. Trump obhajuje prezidentský úřad v příštím roce a bylo by pro něj skutečným zadostiučiněním, kdyby v případném dalším období jeho poslední prezidentský rok byl ve znamení návratu Američanů na Měsíc.

Vox upozorňuje, že samotný „deadline“ není zcela špatnou ideou. Poukazuje na stanovisko prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který stanovil cestu na Měsíc na konec šedesátých let. A skutečně, Američané se procházeli po Měsíci v roce 1969.

Bylo však potřeba jedné politické vůle, aby se tak stalo. A poslední Trumpův tweet se nezdá dávat naději, že zrovna on má takovou vůli k dispozici.