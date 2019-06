Otřesný případ: Žena potratila, odmítli jí dát léky na záchranu života

Pětatřicetiletá Nicole Arteagaová navštívila lékárnu s receptem na léky na přerušení těhotenství. Samo o sobě by na tom nebylo nic divného, kdyby s oním lékem skutečně odešla. Lékárník jí ho ale vydat odmítl.

Odůvodnil to tím, že přerušení těhotenství je proti jeho přesvědčení, a proto pacientce lék nedá, navzdory tomu, že na něj měla recept od lékaře. Vůbec přitom nebral v úvahu fakt, že lék měl pacientce zachránit život.

Lékař jí ho totiž předepsal v zájmu zachování jejího života, protože plod v jejím těle v devátém týdnu těhotenství odumřel. Pro potrat se tak nerozhodla dobrovolně, jak si zřejmě lékárník myslel.

"Ten muž neměl žádnou představu o tom, co všechno prožívá žena, když přijde o miminko, ačkoli jsem mu to všechno vysvětlila. Před mojí sedmiletou dcerou a pěti lidmi, co stáli za mnou v řadě. Celá tato situace je pro mě velmi komplikovaná, těžko jsem se vyrovnávala s tím, co jsem se dozvěděla u gynekologa a najednou mě začal soudit nějaký muž v lékárně, který o mně nic neví," napsala žena na sociální síti.

Následně vysvětila, že lékař během prohlídky neslyšel srdce plodu a ženě předepsal lék, který roztahuje dělohu, čímž se z ní uvolní její obsah. Šlo o jedinou možnost, jak ženě zachránit život tak, aby nemusela na operaci.

Otřesená žena šla chvíli poté do lékárny, kde se okamžitě setkala s odsouzením ze strany odborníka. Útok ale pouze zhoršil její už tak nepříznivý zdravotní stav.

"Úplně zbytečně jsem tomu muži vysvětlovala, že těhotenství musím ukončit, protože děťátko už nežije. Stále mi opakoval, že je to proti jeho víře a etice," dodala.

Nakonec musela celá v šoku a s mrtvým dítětem v sobě pro lék až do několik kilometrů vzdáleného hlavního města. Překvapivě ji tam lék bez problémů vydali, a to v lékárně, která patří stejné společnosti.

Na případ ženy upozornila americká média a okamžitě se rozvířila ostrá diskuze. Většina žen postoj lékárníka odsoudila, protože jeho rozhodnutí pouze zkomplikovalo situaci pacientky. Provozovatel lékárny sice uvedl, že společnost umožňuje lékárníkům, aby nevydali léky, proti nimž mají morální námitky, poté se ale Nicole za způsobené problémy omluvil.