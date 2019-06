Trump oznámil podpis další části imigrační dohody s Mexikem

"Právě jsme podepsali další velmi důležitou část imigrační a bezpečnostní dohody s Mexikem, tu, o kterou USA usilovaly mnoho let," napsal Trump bez podrobností. "Zveřejněna bude v ne příliš vzdálené budoucnosti a bude vyžadovat hlas mexického zákonodárného sboru!" dodal.

"S hlasováním nepředpokládáme problém, ale kdyby z jakéhokoli důvodu souhlas nepřicházel, bude uvaleno clo," pohrozil americký prezident.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..