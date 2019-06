Nečekané odhalení: Nevlastní bratr Kim Čong-una byl informátorem CIA

Kim Čong-nam byl nejstarším synem bývalého severokorejského vůdce Kim Čong-ila. Před smrtí žil řadu let v zahraničí, neboť v KLDR upadl v nemilost. Analytici předpokládají, že ho Kim Čong-un, který měl stejného otce, ale jinou matku, mohl vnímat jako ohrožení své vlády. V únoru 2017 byl Kim Čong-nam zavražděn na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru.

#KimJongNam, the half-brother of #NorthKorea’s leader #KimJongUn who was killed in Malaysia in 2017, had been an informant for the #CIA, the Wall Street Journal reported on Monday.https://t.co/I0099fW309 https://t.co/KEzZ8cifiq