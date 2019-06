USA versus Rusko: Kdo může za incident na moři? Objevily se nové důkazy

O případu jako první informovala ruská agentura TASS. Ve Východočínském moři se potkaly americké a ruské námořní flotily. Málem mělo dojít ke srážce amerického křižníku Chancellorsville, vyzbrojeného raketami s plochou dráhou letu, s ruskou protiponorkovou lodí Admiral Vinogradov.

Velitelství ruské tichomořské flotily osočilo americkou loď, že náhle prudce změnila kurz a proplula jen 50 metrů od přídě ruské lodi Admiral Vinogradov. Ruské plavidlo tak muselo provést „ extrémní manévr“, aby se vyhnula strážce. Ruské vedení označila incident za nebezpečný a nepřípustný.

Rusko se odkazuje na pravidla silničního provozu. Podle nich ta loď, která se se přibližuje k druhé lodi na pravoboku, má přednost. V rutinních operací skutečně bývá toto pravidlo obvykle standardně dodržováno, uvádí server Business Insider.

Americké námořnictvo ruskou verzi událostí odmítá s tím, že se jedná o pouhou „propagandu“. Podle Američanů to byla právě ruská loď, která postupovala „nebezpečně a neprofesionálně“. Měla se k americkému plavidlu přiblížit na 15 až 30 metrů a přinutit jej prudce změnit směr.

USA později zveřejnily fotky, na kterých je vidět celý incident. Na základě nich vysloužilý kapitán dvou amerických válečných lodí, Rick Hoffman usuzuje, že přednost měla americká loď a ruská loď nepostupovala správně.

Dle něj je klíčovým elementem skutečnost, že Chancellorsville prováděla operaci s vrtulníky. „ To přebíjí vše ostatní,“ sdělil Hoffman serveru Business Insider. „ Jestliže provozuje vrtulník, je vystavěná omezením a pravidla silničního provozu povolují, aby udržovala kurz a rychlost.“

V této situaci, USS Chancellorsville je považováno za „plavidlo omezené v její schopnosti manévrovat." Loď v této kategorii je "plavidlo zabývající se vypouštěním a obnovováním letadel", dle mezinárodně uznávaných pravidel pro zabránění srážkám na moři.

Zdá se též, že ruská loď se blížila zezadu vysokou rychlostí pod úhlem, který působí jako pokus o předjetí. V tomto scénáři má plavidlo, které je předjížděno (americká válečná loď), přednostní právo na cestě.

Podle Hoffmana fotky též ukazují, že ruská loď několikrát změnila kurz, což je dle něj další doklad, že ruský torpédoborec se záměrně blížil směrem k americké lodi. Jiným znakem, že šlo o plánovanou provokaci, je skutečnost, že někteří ruští námořníci se opalovali na helipadu. Pokud by se Rusové skutečně obávali nárazu, začal by znít poplach a všichni námořníci by byli v pohotovosti.

Podle některých analytiků celý incident sedí od současné ruské strategie cílených provokací USA, kdykoliv to bude možné. Upozorňují té, že se mohlo jednat o signál podpory Číně. Tomu by nasvědčovalo to, že se to odehrálo ve Východočínském moři, které Čína považuje za své výsostní území.

„Rusové obvykle obtěžují naše lodě, když působí ve vodách, které považují za svou oblast vlivu (Černé moře, Barentsovo moře a vody u Vladivostoku),“ poukázal Carl Schuster, bývalý kapitán amerického námořnictva a bývalý ředitel operací US Pacific Command's Joint Intelligence Center. Že se tak stalo jinde naznačuje, Rusko je ochotno vyzvat dominanci USA na světové scéně a na moři,“ řekl analytik stanici CNN.