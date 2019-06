Nindža bomba. Tajná zbraň Pentagonu a CIA pro zabíjení teroristů

R9X, jak zní její kódové označení, je specifickou variantou americké protitankové, laserem naváděné střely Hellfire. Zatímco ta při dopadu vybuchne, RX9 je vybavena 100 librami ostrého kovu, který vhrne při dopadu na cíl.

Nindža bomba je též vybavena šesti interními čepelemi, které při jejím pohybu mají připomínat „svatozář“. Tyto čepele dokáží snadno proniknout budovou či autem, přičemž mají být schopné zabít cíl ve vozidle, aniž by zranily řidiče.

USA se touto bombou, která začala být vyvíjena na počátku roku 2011, kdy byl ve vedení bývalý prezident Barack Obama, snaží předejít zbytečným ztrátám na životech civilistů. Teroristé se často vyskytují v hustě obývaném městském prostředí mezi civilisty, které používají jako živé štíty a prevenci toho, že na ně Američané pustí klasické bomby.

Vzhledem ke svému specifickému účelu, kdy míří speciálně na vůdce teroristických skupin, byla bomba použita jen pětkrát. Pokud se Američané chtějí zbavit větších skupin, používají klasické varianty bomb.

RX9 měla v lednu tohoto roku zabít Jamala Ahmada Mohammada Al Badawiho, jedné z vůdčích postav al-Káidy, který stál za teroristickým útokem na americkou válečnou loď USS Cole v roce 2000, při kterém zemřelo 17 amerických námořníků. Obětí bomby byl též Abu Khayr al-Masri, který byl druhým ve vedení al-Káidy po jejím vůdci Ajmánu Zavahrím.

CIA a Pentagon odmítli zprávy o bombě komentovat. Někteří úředníci, které WSJ vyzpovídal, nicméně uvedli, že by USA měly její existenci připustit a představit bombu světu, aby ten věděl, že Američané si přejí minimalizaci civilních obětí.

Server TechCrunch upozorňuje, že to není poprvé, co Američané používali kovové bomby k zabití nepřítele. Během války v Koreji a Vietnamu vypouštěly tzv. „Lazy Dog (líný pes)“ bomby, tj. dvoupalcové kovové projektily, které díky kinetické síly při dopadu se staly smrtícími střelami. Jejich výhodou kromě značné cenové dostupnosti bylo též to, že nenechávaly za sebou žádný explozivní materiál, který by mohl být aktivován i několik let po konci konfliktu.