Spalničky kosí Američany: USA hlásí přes tisíc případů, nejvíc od roku 1992

Ještě ke konci května CDC evidovalo potvrzených 981 případů, od té doby ale bylo ohlášeno 41 nových nemocných, takže letos se již nakazilo 1022 lidí. Letošní bilance nemocných je přitom vyšší než za předchozí čtyři roky dohromady. Pro srovnání - ještě v roce 2016 bylo zaznamenáno v USA 86 případů nákazy spalničkami.

Největší počet nakažených je ve státu New York, kde se nemoc šíří již od loňského podzimu. Zhruba 80 nemocných ohlásil stát Washington na severozápadě USA a několik desítek Kalifornie.

The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reported 41 more #measles cases in the past week, raising 2019's total number of cases to 1,022, a record for the post-elimination era. https://t.co/As92eS3FcA pic.twitter.com/SiCK0xKXya