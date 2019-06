USA oficiálně požádaly Británii o vydání Assange, hrozí mu přes 100 let vězení

"Obdrželi jsme kompletní žádost o vydání," řekl Reuters mluvčí britského ministerstva vnitra, podle něhož byl Assange zatčen na základě předběžné americké žádosti, kterou nyní Washington doplnil její plnou verzí, již budou britské úřady posuzovat.

Podle zdrojů Reuters odeslaly USA žádost minulý týden krátce předtím, než vypršela zákonná lhůta.

The US extradition request to the UK must be denied. Assange is a journalist who has done his work as a journalist. The extradition request contravenes the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights #Assange