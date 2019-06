Primitivní nacionalismus? Cenu pocítíme brzy a bude drtivá, varuje muž ze CIA

Drtivé dopady

Další otázka se týká ceny falešných slibů úzkého, primitivního nacionalismu v obou zemích, deklaruje Pillar. Ptá se, jaké napáchá takový nacionalismus ekonomické škody, až se výrazně projeví jeho politické dopady, v jaké z uvedených zemí se tak stane dříve a jak zlá bude muset být ekonomická situace, aby se politický vývoj změnil.

"V Británii je to vše pochopitelně o brexitu," píše analytik. Připomíná, že odcházející premiérka Theresa Mayová definovala svou práci v úřadě jako provedení brexitu, což se jí nepodařilo, protože zastánci odchodu země z EU slibovali nesplnitelné.

Mnozí tipují, že Mayovou nahradí stoupenec brexitu a přátele Británie by mělo děsit, že hlavním kandidátem je Boris Johnson, muž, jehož politická síla se primárně odvíjí od pochybného charisma a který si v pozici ministra zahraničí vedl zoufale, uvádí Pillar. Za děsivou označuje také skutečnost, že brexit bez dohody, kdy země zkrátka odejde z EU bez nového odchodního ujednání, se stává zřetelnou možností.

Pokud k brexitu bez dohody dojde, ekonomické dopady na Británii budou drtivé, varuje bývalý muž ze CIA. Připouští, že přesné politické důsledky lze určit obtížně, s ohledem na to, jak brexit zemi rozdělil - a to nejen po stranických liniích -, ale očekává, že až Britové pocítí plné ekonomické konsekvence, může to zdiskreditovat a poškodit Konzervativní stranu na celé generace. Také jakákoliv politická reinkarnace Nigela Farage, který nyní v čele Strany pro brexit zaznamenal úspěch v eurovolbách, bude zřejmě odsunuta zpět na okraj, kde se dle slov bývalého premiéra Davida Camerovna nacházeli "bábovky, blázni a salónní rasisté", míní Pillar.

Hlavní politickou realitou v USA je nadále 40 % občanů stojících za prezidentem Donaldem Trumpem bez ohledu na to, že zbylých 60 % vnímá jeho jednání jako opovrženíhodné, konstatuje analytik. Vysvětluje, že šéf Bílého domu si zajistil stranickou loajalitu a Republikánská strana se změnila v stranu trumpistickou, navíc jeho xenofobní rétorika nadále oslovuje značnou část voličů.

Trumpova administrativa a strana vede keynesiánskou politiku naruby, což sice může oslabit dostupné fiskální nástroje, až opět udeří recese, ale zatím udržuje a prodlužuje již tak rekordně dlouhé období ekonomického růstu, uvádí Pillar. Doplňuje, že v zahraniční politice jsou dopady Trumpova úzkého nacionalismu již dobře patrné na neochotě udržovat tradiční spojenectví, zbytečných krizích na Blízkém východě a největší izolaci USA za dlouhé dekády.

Politická apatie i chyby opozice

"Historický vzorec americké politiky je však takový, že zahraniční vztahy mají menší politický dopad než domácí ekonomika," pokračuje bývalý zpravodajec. Zdůrazňuje ovšem, že Trumpovy obchodní války jsou jiný případ a projevuje se politická apatie a zdánlivě neochvějné politické přesvědčení některých skupin, jakými jsou například američtí farmáři ze středozápadu, kteří v důsledku obchodních válek přicházejí o většinu svého odbytiště, ale nadále drží s prezidentem, kterého si zvolili.

Náklady obchodních válek se však stupňují, a protože Trump zjevně považuje cla za dlouhodobě přínosnou, nikoliv krátkodobou vyjednávací taktiku, důsledky se mohou dále prohlubovat a je možné, že v určitou chvíli politickou apatii zlomí, míní analytik. Varuje však, že britská i americká opozice špatně nakládá s relevantními tématy, které nahrávají těm u moci.

Lídr britské Labouristické strany Jeremy Corbyn je nejen levičák, který odrazuje i rebelující konzervativce od rizika v podobě předčasných voleb, ale také euroskeptik, který nevystoupil proti brexitu, připomíná Pillar. Poukazuje, že teprve tento týden, poté, co labouristé ztratili v eurovolbách, se Corbyn podvolil tlaku své strany a vyjádřil podporu druhému referendu o brexitu.

V USA zase odpor vůči volnému obchodu v Demokratické straně ovlivňuje přímou debatu o obchodních válkách, poukazuje někdejší pracovník CIA. Odkazuje na někdejší přešlapování Hillary Clintonové ohledně Transpacifického partnerství, které by mohlo představovat efektivnější multilaterální cestou jak čelit čínským predátorským obchodním praktikám než Trumpův unilaterální přístup.

"Politické důsledky zřejmě vyplynou z ekonomických škod rychleji a rapidněji ve Spojeném království než ve Spojených státech," očekává analytik. Za důvod považuje prudké a drtivé důsledky případného brexitu bez dohody i skutečnost, že v Británii - ačkoliv zde politická šikana není neznámá - stále existuje obecný respekt k pravdě a volání po odpovědnosti, když se lže, třeba o brexitu.

Proti tomu opakované hlásání již vyvrácených nepravd se podle Pillara stalo standardní součástí Trumpova světa, ve kterém dole znamená nahoře, nezproštění viny znamená zproštění, cla placená dovozci platí exportéři a obchodní války, které nemají vítězů, se dají snadno vyhrát.