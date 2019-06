Kampaň zavedla Trumpa i Bidena do Iowy, navzájem se kritizovali

"Neplánovali jsme to tak," řekl Biden, který v úterý navštívil několik míst v Iowě, mimo jiné i Mount Pleasant, kde byl ve stejné době i Trump. Dnes má Biden v Iowě, kde 3. února příští rok začnou demokratické primárky, další setkání s příznivci, na čtvrtek pak chystá mítinky ve státě New Hampshire, který stranické hlasování bude v únoru pořádat hned po Iowě.

V Mount Pleasant Biden poznamenal, že mu jeho štáb řekl, že si Trump od rána pouští záznamy toho, jak ho jako prezidenta kritizuje. "Hádám, že je mnou velmi fascinovaný," prohlásil Biden.

zdroj: YouTube

Na dalším setkání v Davenportu zase Biden označil Trumpa za existenciální hrozbu pro Ameriku a voliče vyzval, aby současnému šéfovi Bílého domu zatrhli jeho pokusy rozšířit prezidentské pravomoci za tradiční mocenské hranice. "Boří limity, které svazují jeho moc," uvedl a poznamenal, že je směšné, když si Trump myslí, že jeho moc je absolutní.

Ani Trump svého soka nešetřil a mimo jiné řekl, že v listopadových prezidentských volbách příští rok by Biden byl jeho vysněným soupeřem. "Nejraději bych stál proti Bidenovi," prohlásil ještě v Bílém domě krátce před odletem do Iowy. "Mám dojem, že je mentálně slabý. A proti lidem, kterým to moc nemyslí, kandiduji rád," poznamenal.

V Iowě pak prezident tvrdil, že Bidena nikdo nerespektuje a že demokratický kandidát jeho, tedy Trumpa, v každém projevu zmíní 74krát. "Připomíná mi to křiváckou Hillary," uvedl prezident s odkazem na svou demokratickou rivalku Hillary Clintonovou, kterou ve volbách v roce 2016 porazil. "Dělala to samé," uvedl Trump a označil to za důvod, proč manželka exprezidenta Billa Clintona nakonec prohrála.

Trump mimo jiné nazval Bidena nulou a dělal narážky na to, že někdejší viceprezident v administrativě bývalé demokratické hlavy státu Baracka Obamy je ve svých 76 letech pro úřad v Bílém domě příliš starý. Agentura AP v této souvislosti poznamenala, že mladšího Trumpa přitom od Bidena dělí čtyři roky.