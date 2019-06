Trump se historicky znemožnil? Rok po Singapuru k žádné denuklearizaci KLDR nedošlo

Summit v Singapuru byl skutečně historickou událostí, jelikož se jednalo o první takovéto setkání politických představitelů USA a Severní Korey. Nicméně cíl jednání se nepodařilo v realitě nijak uskutečnit, přestože se prezident Trump po setkání s Kimem emocionálně vyjádřil: "Je konec jaderné hrozby ze Severní Korey, problém jsem vyřešil," uvedl tehdy Trump.

Odborník na asijská studia Bruce Klingner ve svém článku pro CNN upozornil na to, že politikům z USA a KLDR se nepodařilo dohodnout ani na tom, co to denuklearizace znamená, natož aby výsledky jednání měly reálný dopad. Dnes tak opět čelíme situaci, kdy Kim Čong-un není o nic více ochotný vzdát se jaderného arzenálu než jeho otec.

Klinger považuje výsledek za diplomatické selhání. Trumpův neortodoxní styl jednání vedl k ještě větší izolaci KLDR a neochotě diplomatů země vést se zahraničím dialog. Dokonce byla odmítnuta plánovaná humanitární pomoc z Jižní Korey.

Zatímco Severní Korea žádné ústupky neprovedla výsledkem Trumpovy politiky "maximálního nátlaku" bylo zrušení vojenských cvičení s jihorejskými spojenci USA. Trump jednostranně zrušil už jedenáct předem domluvených vojenských cvičení, za což však americká strana neobdržela žádnou reciprocitu v podobě diplomatických nebo vojenských ústupku Severní Korey.

Nicméně sám Trump zásadní problém nevidí, jak uvedl. "Já prostě nechci testování (jaderných zbraní). Pokud tady testy nejsou, tak jsme šťastní.“

Nicméně nepřítomnost jaderných testů na nebezpečí atomových zbraní nic neubírá. V lednu 2018 tehdejší ředitel CIA Michael Pompeo varoval, že Severní Korea je jen několik měsíců od možnosti zasáhnou USA pomocí jaderných hlavic.

Podle Bruce Klinger je však na celé věci jedna věc jista. "Celá korejská oblast je dnes mnohem nepředvídatelnější a v mnohem větší tenzi."