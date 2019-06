Bílý dům komplikuje oslavy Dne nezávislosti? Spekulace rozvířil Trumpův tweet

Začalo to únorovým vzkazem na twitteru, kde Donald Trump slíbil spoluobčanům na Den nezávislosti "poctu Americe" a projev "vašeho oblíbeného prezidenta". Minulý týden dal podle listu The Washington Post Bílý dům najevo, že Trump by 4. července měl promluvit na schodech Lincolnova památníku, který na prostranství National Mall stojí.

Správa washingtonských parků, která je tradičním pořadatelem washingtonských slavností, o programu oslav Dne nezávislosti mlčí, přestože touto dobou už obvykle bývají přípravy v plném proudu. Po teroristických útocích z roku 2001 doprovázejí oslavy rozsáhlá bezpečnostní opatření. Trumpovi kritici varují, že akce organizovaná na poslední chvíli může skončit chaosem.

Některé nevládní levicové skupiny už podle agentury AP chystají na 4. červenec protestní akce proti Trumpovi. Mnozí se ale obávají, že podobné akce mohou ohrozit obvykle důstojné oslavy hlavního státního svátku.

Washingtonská radnice, která je garantem bezpečnosti oslav, je kvůli nedostatku informací nervózní. Radním není jasné, zda Trumpův projev bude přístupný veřejnosti nebo bude jen pro zvané a kolik strážců pořádku bude zapotřebí povolat. Podle Eleanor Holmesové Nortonové, zástupkyně Washingtonu v Kongresu, se oslavy státního svátku, do nichž zbývají tři týdny, připravují obvykle tři měsíce. "Bude to bezpečnostní peklo," poznamenala.