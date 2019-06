Maine jako osmý stát USA uzákonil asistovanou sebevraždu, guvernérka je na rozpacích

"Doufám, že tento zákon, který ctí právo na osobní svobodu, bude používán střídmě," uvedla demokratka Millsová, která dříve vyjádřila nejistotu ohledně přijetí takové normy.

Zákonodárný sbor státu Maine schválil návrh zákona o asistované sebevraždě počátkem tohoto měsíce.

Today I signed LD 1313, known as the Death with Dignity Act, and issued Executive Order #9 to track trends in the utilization of this law. Read my full statement on my decision here: https://t.co/dWKx0E9hUm