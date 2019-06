Miliard uprchlíků v pohybu? Nová statistika je děsivá

Podle výzkumu je 14% světové populace připraveno neustále migrovat. Jedna se o značné množství obyvatel, konkrétně 710 mil. lidí. Pro srovnání je to mnohem více, než žije lidí v celé Evropské unii (cca 500 mil. lidí).

Vojenské konflikty, hladomory nebo živelné katastrofy jsou hnacím motorem migrace ze zemí jako je Sýrie, Jižní Sudán nebo Kongo. V Albánii nutí obyvatele k migraci chronická nezaměstnanost.

Zájem o přesun do jiných zemí za lepším životem není příliš rovnoměrný ve vztahu k cílovým destinacím. Každý pátý potencionální migrant uvedl, že by odešel do Spojených států amerických.

USA jsou v zájmu potencionálních migrantů následovány Německem, Kanadou, Velkou Británií, Austrálií a Saudskou Arábií. Na každou z těchto zemí připadá na 25 miliónů lidí, kteří přemýšlejí o přesunu právě do těchto destinací.

V případě USA se jedná o 147 miliónů lidí, kteří o cestě za lepším životem v zemi uvažují.

Na druhou stranu výzkum podotýká, že lidé náročnou cestu nejsou schopni anebo nemůžou podniknout. Čísla především ukazují, jak obrovské množství lídí není spokojeno se situací v zemi, v níž žijí.