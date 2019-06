Odmítat očkování kvůli víře? Tak to ne. Stát New York přistoupil k ráznému opatření

Stát New York, který hlásí nejvíce infikovaných, dosud podobně jako více než čtyři desítky států USA umožňoval vyhnout se z náboženských důvodů očkování. Kvůli výjimce se tak spalničky podle úřadů rychle rozšířily mezi newyorskou ortodoxní židovskou komunitou.

Již v dubnu starosta New Yorku, které je nejlidnatějším městem stejnojmenného státu a také celých USA, vyhlásil stav nouze. Lidem, kteří nenechají své děti proti onemocnění očkovat, tak hrozí pokuta až 1000 dolarů (téměř 23.000 korun).

Ve čtvrtek se pak k vlastnímu opatření rozhodli i zákonodárci státu New York. Žáci a studenti, kteří nemají očkování proti spalničkám, mají nyní 30 dní na to, aby tak učinili. Zákon, který jen několik minut po schválení podepsal newyorský demokratický guvernér Andrew Cuomo, začal platit okamžitě. Vyhnout se očkování je stále možné ze zdravotních důvodů, jako je například slabý imunitní systém dítěte.

New York Gov. Andrew Cuomo has signed a bill ending vaccination exemptions based on religious beliefs in the state. https://t.co/8s5C2HMW9P