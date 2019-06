Příští prezident USA? O nominaci usiluje 264 demokratů, začnou první debaty

O prezidentskou nominaci demokratů se k dnešnímu dni podle webu volební komise uchází 264 lidí. Za hlavní uchazeče ale média považují 24 z nich, neboť již v minulosti zastávali volený úřad, mají dostatečnou podporu tisku a jsou zahrnuti v průzkumech veřejného mínění.

Jasným favoritem je v sondážích bývalý viceprezident Joe Biden, který má v průměru podporu 35 procent dotazovaných. Se ztrátou až 20 procentních bodů následuje Sanders, za kterým další uchazeči rovněž výrazně zaostávají.

Donald Trump doesn’t think it matters if candidates accept damaging intel on their opponent from a foreign government. He’s dead wrong.



That’s why I’m signing the Pledge for Election Integrity. I refuse to help those who seek to undermine our democracy. https://t.co/Zw7DKYXc1h pic.twitter.com/3NGezt58hx