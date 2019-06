Muž měl zabít tři muslimy kvůli sporu o parkovací místo. Pak se ale objevilo hrůzné video

Událost se stala v únoru 2015. Hicks zastřelil 23letého studenta Deaha Barakata, jeho ženu 21letou Yusora Abu-Salhovou a její 19letou sestru Razana Abu-Salha v Chapel Hill ve státě Severní Karolína.

Policie to původně označila za výsledek „dlouhodobého" sousedského sporu o parkovací místa. Podle rodin obětí se ale nezaměstnaný Hicks dopustil protimuslimského zločinu z nenávisti. Vyšetřovatelé však tvrdili, že nemají dostatek evidence, aby to potvrdili.

List New York Times poukazuje, že zatímco nikdo z bílých sousedů si nepamatuje, že by Hicks se choval jakkoliv rasisticky a násilně, ti jiné barvy pleti jej popisují jako muže, který je urážel.

Hick tvrdil, že nevěděl, že jeho oběti byli muslimové, ačkoliv ženy nosily šátky. „Obhajoval jsem muslimy, “ řekl listu. „Znám muslimy. Je mi líto, jak s nimi společnost zachází, jako s menšími lidmi.“

Severní Karolína má několik zákonů zaměřených na zločiny motivované nenávistí, ale žádný z nich se nevztahuje na případy vraždy. Hicks dostal tři po sobě jdoucí doživotní tresty bez možnosti podmínečného propuštění.

Policie z Chapel Hill se po rozsudku soudu rodině omluvila, že věc šetřila jako spor ohledně parkování. „To, co všichni víme, a co bychom si přáli, abychom řekli před čtyřmi lety, je to, že vražda Deaha, Yusory a Razany byly něco víc než je jen parkovací spor. Ten muž, který tyto vraždy spáchal, nepochybně tak učinil s nenávistným srdcem a vraždy představují odebrání tří slibných životů někým, kdo se rozhodl, že v nich nebude vidět lidskost a dobrotu," uvedl šéf policie Chris Blue.

Jeho stanovisko zřejmě bylo ovlivněno videem z telefonu Barakata, ve kterém je zaznamenána vražda. Barakat si video nahrával, aby jej mohl použít jako evidenci, že Hicks jedná agresivně a mohl na základně videa získat soudní příkaz o nepřibližování.

Ve videu, pouštěného před sousedem i rodinám obětí, je vidět, že Hick osočuje trojici muslimů z toho, že používají více místa, než jim náleží. Když Barakat odvětil, že to tak není, Hicks pronesl: „Byl jste ke mně neuctivý, já (též) budu neuctivý..“, vytáhl zbraň a Barakata, jeho ženu a její sestru zastřelil.

Podle výpovědí jeho bývalých kolegů z automobilové opravy, odkud v hněvu odešel, tvrdí, že neustále hrál v práci počítačové hry, kde střílel jako sniper. Jeho oblíbeným snímkem byl film Volný pád, ve kterém postava frustrovaného a nezaměstnaného muže ztělesněná hercem Michaelem Douglasem začne na problémy společnosti reagovat se stále větším násilím.