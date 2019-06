Blíží se ekologická katastrofa? Grónsko taje před očima

V zemi ledovců roztálo za jeden den 40% ledu, což se rovná hmotnosti dvou miliard tun. Masivní úbytek však přichází většinou v červenci nikoliv v červnu.

Thomase Mote z univerzity v Georgii pro CNN uvedl, že nejde o zcela neobvyklou situaci. „Tak náhlý úbytek ledu je zvláštní, ale ne nevídaný. Můžeme to porovnat s incidentem z června roku 2012,“ okomentoval vědec situaci a upozornil na rok 2012, kdy panovaly v Grónsku rekordní teploty.

Rok 2019 by však mohl přinést nový rekord. Pokud tání přijde brzo, celý problém se ještě více prohloubí. Čím dřív led roztaje, tím méně ochlazuje prostředí a teploty pak rostou čím dál více.

Teploty se v Grónsku aktuálně pohybují až 20 stupňů nad dlouhodobým průměrem. Pokud by se podobné teploty opakovaly, došlo by k prudkému nárůstu hladin oceánu. Grónské ledovce jsou jedním z největších příčin zvyšování oceánské hladiny a ještě výraznější úbytek ledu by problematickou ekologickou situaci ještě zhoršil.