Trump vypustil varovný tweet. Co se stane, když nebude opět zvolen?

"Pokud to vezme někdo kromě mě, bude tu takový propad trhu, který ještě nikdo neviděl!", napsal Trump svým 61 milionům příznivců na twitteru.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT