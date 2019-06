"Londonistán, Khan je pohroma." Trump urážel starostu britské metropole, reakce přišla záhy

Trump přeposlal tweet, v němž komentátorka Katie Hopkinsová Londýn označila za "město, v němž se vrážejí nože do zad", a za "Khanův Londonistán".

"LONDÝN potřebuje co nejrychleji nového starostu. Khan je katastrofa - a bude to jen horší!" napsal ve svém textu Trump.

Starostův mluvčí sdělil, že Khanovy myšlenky jsou nyní s rodinami obětí a že Khan nebude "plýtvat časem odpovídáním na takový druh tweetů".

Trump nedávno označil Khana, který je muslim pákistánského původu, za naprostého ztroskotance, když Khan kritizoval vládu za pozvání Trumpa na státní návštěvu. Přirovnal ho tehdy k fašistům 20. století.

Jejich vzájemné nepřátelství je ještě staršího data. Khan kritizoval Trumpa za zákaz vstupu lidí z muslimských zemí do USA, prezident zase starostu za to, jak postupoval po teroristickém útoku na mostě v Londýně v roce 2017, při němž přišlo o život 11 lidí.

V Londýně byl v pátek odpoledne ubodán 18letý muž, o pár minut později byl střelnou zbraní zabit o rok starší člověk a v sobotu odpoledne pak byl znovu zabit nožem 30letý občan. V tomtéž časovém období byli tři lidé pobodáni, ale nezemřeli. Policisté po těchto útocích zadrželi 14 lidí.

Khana se zastal šéf labouristů Jeremy Corbyn. Považuje za "naprosto hrozné", že Trump zneužil tragédii těchto zavražděných lidí k útoku na Khana. "Khan náležitě podporuje policii v její práci, zatímco Katie Hopkinsová šíří nenávistné a rozvracující poznámky," napsal Corbyn ve svém tweetovém příspěvku.

Absolutely awful to see @realDonaldTrump using the tragedy of people being murdered to attack the Mayor. @SadiqKhan is rightly supporting the police to do their job while Katie Hopkins spreads hateful and divisive rhetoric. They seek to divide at a time we need to come together. https://t.co/Se3fgWDXUZ