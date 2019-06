Masivní blackout postihl Jižní Ameriku, bez elektřiny je 48 milionů lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva jihoamerické státy, Argentina a Uruguay, dnes postihl rozsáhlý výpadek elektřiny a země se ocitly bez dodávek elektrického proudu. Oznámila to argentinská energetická společnost Edesur. Na sociálních sítích lidé ale hovoří o výpadcích proudu také v částech Brazílie, Paraguaye a Chile, napsal list The New York Times (NYT).