Evropa už netáhne? Uprchlíci si našli nový cíl

Během nedávného týdne pohraniční stráž z oblasti Del Rio zastavila více než 500 migrantů z Afriky, kteří šli ve čtyřech separátních skupinách kolem řeky Rio Grande. „Vidímem nárůst (počtu) zatčení imigrantů ze zemí, které normálně nepotkáváme v této oblasti,“ poukázal Raul Ortiz, hlava pohraniční stráže Del Rio.

Pro srovnání, za celý rok 2018 bylo okolo 3 2000 km dlouhé hranici Mexika s USA zadrženo 211 afrických migrantů. Do USA nyní nejčastěji míří obyvatelé Konga či Angoly.

Velmi početní jsou též migranti z anglicky mluvícího jihu Kamerunu. Ti obvykle letí do Ekvádoru, protože nepotřebují žádná víza. Odtud prochází skrze nechvalně proslulé pralesy v Panamě, kde bývají často okradeni a drženi v vládou spravovaných táborech.

V Kamerunu tito anglicky mluvící obyvatele země prchají před násilnostmi ze strany francouzsky mluvící většiny. Podle humanitární organizace Human Rights Watch od konce roku 2016 bylo v anglofonních regionech Kamerunu zabito na 1800 lidí a půl milionu lidí uprchlo ze svých domovů. Podle oficiální zprávy OSN potřebuje 4,3 milionu lidí humanitární pomoc.

Afričtí migranti se zvláště stahují do Portlandu v Maine, který je mezi nimi známo jako přívětivé město. Starosta Portlandu, Ethan K. Strimling, tvrdí, že je vítá. „Nestavíme zdi,“ řekl listu New York Times v jasné referenci na migrační politiku současného amerického prezidenta. „Nesnažíme se zastavit lidi. V Maine a konkrétně v Portlandu jsme stavěli na zádech imigrantů po dobu 200 let, a tohle je jen aktuální vlna, která se blíží.“

V Portlandu je poměrně početná komunita lidí z Konga. Na rozdíl od latinskoamerických migrantů však afričtí migranti nemají příbuzní či přátele v amerických městech, ke kterým by mohli jít. Někteří konžští migranti v San Antoniu si stěžují, že je agenti pohraniční služby jim určují města, především pak Portland a New York, kam se mají vydat. Pohraniční služba to odmítá. Nedostatek příprav na cestu nicméně frustruje lokální úředníky, kteří se musejí vypořádat s otázkou, kam migranti půjdou poté, co budou uvolněni pohraniční službou.

Agentura AP poukazuje, že vzestup migrantů ze subsaharské Afriky, kteří se shromažďují u amerických hranicích koliduje s propadem počtu migrantů, kteří cestují přes Středozemní moře do Evropy. Zatímco v době od první ledna do 12 června roku 2017 do Evropy vstoupilo přes moře 99 600 migrantů, tento rok ve stejném časovém období to bylo jen 24 600 lidí, podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Mluvčí IOM, Joel Millman však pochybuje, že migrační cesta se z Evropy přesunula do Ameriky.

Více migrantů z Afriky je dle odhadů mexických úřadů na cestě. Zatímco v roce 2017 se Mexiko muselo vypořádat s 2 100 migranty, nyní očekává až trojnásobek.