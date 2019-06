Trump chce trvale odebrat finanční pomoc Salvadoru, Guatemale a Hondurasu

Vláda pozastavení plateb v březnu vysvětlila tím, že je nespokojená s migrační politikou trojice zemí, protože odtud lidé hromadně a bez povolení odcházejí do Spojených států. Trump dlouhodobě situaci kritizuje a tvrdí, že na hranicích s Mexikem kvůli vlně běženců panuje migrační krize.

Nyní pracovníci Kongresu USA podle Reuters sdělili, že Trump chce využít na jiné účely 370 milionů dolarů (8,4 miliardy korun), které američtí zákonodárci středoamerickým státům schválili na fiskální rok 2018, který skončil loni v září. Administrativa nechce vyplatit ani 180 milionů dolarů (4,1 miliardy korun), které Kongres potvrdil Salvadoru, Guatemale a Hondurasu pro fiskální rok 2017. Žádné z těchto peněz ještě USA nevyplatily.

Očekává se, že plán Bílého domu narazí v Kongresu na nesouhlas. Mnozí zákonodárci totiž pozastavení finanční pomoci hodnotí jako kruté opatření, neboť středoamerické země bojují s bídou a kriminalitou. Zákonodárci rovněž upozorňují, že takový krok by byl v konečném důsledku kontraproduktivní, neboť by zcela jistě zvýšil počet migrantů, kteří se vydají do USA.