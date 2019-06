Trump pohrozil deportací milionů uprchlíků. Masivní operace se mu může vymstít

"Americký imigrační úřad začne příští týden přemisťovat miliony nelegálních cizinců, kteří nezákonně pronikli do Spojených států. Budou přesunuti stejně rychle, jak rychle přišli," napsal prezident.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......