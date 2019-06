Vyhrotí se spor o cla? Trump se dočkal, setká se se Si Ťin-Pchingem

"Vedli jsem s čínským prezidentem velmi dobrý telefonický rozhovor. Příští týden v Japonsku na G20 budeme mít širší schůzku," napsal Trump. V tweetu rovněž uvedl, že čínští a američtí zástupci už zahájili přípravná jednání.

Spojené státy a Čína vedou nákladnou obchodní válku, kvůli které trpí světová ekonomika i finanční trhy. Společné rozhovory, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ale v květnu ztroskotaly a stávající kontakty jsou značně omezené.

Trump se i přes komplikované obchodní vztahy netajil tím, že má o setkání s čínským prezidentem zájem. Trumpovo dnešní prohlášení znamená podle Reuters uklidnění obav z toho, že by se schůzka obou prezidentů nakonec nemusela konat. Takto nepříznivý vývoj by Washington vnímal jako urážku a zřejmě by vedl k dalšímu vyhrocení sporu o cla.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo minulý týden prohlásil, že Trump se chce s čínským prezidentem sejít a že na setkání otevře i téma nynějších demonstrací v Hongkongu. Protesty ve městě vyvolala snaha místní samosprávy prosadit kontroverzní návrh zákona, který by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny i do jiných zemí. Demonstranti se obávali, že zákon, jehož schvalování bylo pod tlakem protestů odloženo na neurčito, by znamenal omezení demokratických výsad města.

Summit G20 se uskuteční v Ósace 28. až 29. června. Skupinu G20 tvoří Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Turecko, USA a jako samostatný dvacátý člen Evropská unie.