Deportace milionů migrantů? Zaznělo varovnaní před velkou zatýkací akcí

Hyperbola a hrozba

Svým pondělním prohlášením, že od příštího týdne začne v USA masové zatýkání nelegálních přistěhovalců, Trump nejen zaskočil příslušné orgány, ale zjevně ohlásil krok, o kterém se teprve interně diskutovalo, soudí renomovaný server. Podotýká, že nejde o žádné překvapení, protože jen před pár dny prezident ohlásil jmenování Thomase D. Homana "pohraničním carem", což Homan okamžitě rozporoval jako "poněkud předčasné".

Trumpův tweet věštící "proces vyhoštění milionů nelegálních cizinců, kteří nezákonně pronikli do Spojených států" kombinuje hyperbolu s hrozbou, poukazuje washingtonský deník. Míní, že pravděpodobně vyvolá strach a paniku v přistěhovaleckých komunitách, ačkoliv cizinecká a celní policie ICE, která má deportace na starosti, postrádá dostatek příslušníků, detenčních zařízení a dalších zdrojů potřebných k vyhoštění milionů migrantů, pokud by proces neměl trvat roky.

"Navíc, takový krok by zřejmě nevyhnutelně postihl drtivé množství rodin, včetně těch, které (v USA) úspěšně pobývají třeba i celou dekádu a jejichž děti narozené v této zemi jsou (jejími) občany," pokračuje editorial. Dodává, že Trump a jeho administrativa se mohli již před rokem přesvědčit, že Američané oprávněně odmítají sledovat vládní agenty oddělující rodiče od jejich dětí.

Američané by tak podle prestižního deníku na opatření, které by postihlo jejich sousedy, zřejmě reagovali podobně negativně jako na loňské případy, kdy se agenti zaměřovali na rodiny, které v této době překračovaly hranici Spojených států.

Pokřivený obraz reality

Odhaduje se, že ze zhruba jedenácti milionů neregistrovaných přistěhovalců ve Spojených státech by mělo zhruba milion postihnout konečné rozhodnutí imigračních soudů o deportaci, nastiňuje vlivný server. Naznačuje, že se dá počítat s tím, že právě oni by tvořili primární cíl zatýkací akce, což je ale oprávněné, především pokud mají v rejstříku záznamy o závažných zločinech.

"Co se týká milionů dalších, jelikož velká většina z nich jsou zákon dodržující, zaměstnaní a do amerických komunit, rodin a životů zapojení (lidé), ICE by měla postupovat opatrně," nabádá renomovaný deník. Přiznává, že agentura má v popisu práce zatýkat ty, jejichž případy byly definitivně rozhodnuty a kterým hrozí nucená deportace, dodává však, že zároveň není pochyb o tom, že mnozí z nich jsou manželé a rodiče amerických občanů, cenní zaměstnanci a manažeři platící nájmy a hypotéky.

Karikatura nebezpečných, zločinných migrantů, kterou kreslí prezident Trump - jehož golfový klub s radostí zaměstnává množství neregistrovaných migrantů -, je pokřiveným obrazem reality, deklaruje Washington Post. Konstatuje, že pro šéfa Bílého domu představují nelegální přistěhovalci politickou příležitost, základní, na míru ušité téma, které mobilizuje jeho národovecké příznivce.

Není divu, že prezident, který tvrdě kritizuje starostu Oaklandu za prozrazení tajně plánované razie cizinecké policie, si nyní nedělá hlavu z toho, že vyzradil mnohem větší operaci, na které pracuje, píše ironicky editorial. Připomíná, že Trump tak učinil v předvečer formálního zahájení své kampaně za znovuzvolení v roce 2020, která začala v úterý na mítinku v Orlandu.

Od Trumpa tak lze brzy očekávat podobná slova, jelikož neregistrovaní přistěhovalci jsou pro něj pouze politický nástroj, nikoliv skuteční lidé, uzavírá Washington Post.