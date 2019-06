Demokraté jsou odsouzeni k záhubě? Trump za necelý den vybral na kampaň v přepočtu 567 milionů korun

"Nadšení z prezidenta po celé zemi překonává vše, co jsme dosud zažili," napsala McDanielová v tweetu, ve kterém uvedla vybranou částku. "Děkuji," reagoval Trump na příspěvek stranické šéfky.

Agentura AP poznamenala, že oznámená suma je ohromující a že převyšuje to, co přední uchazeči o kandidátskou nominaci Demokratické strany získali od sponzorů za letošní první čtvrtletí. "Je to dokladem síly úřadujícího prezidenta a podtrhuje to obavy demokratů z toho, že nečiní dost, aby se připravili na zápas s Trumpem," napsala AP.

Trump před časem ohlásil, že měl ke konci března k dispozici 48,7 milionu dolarů (1,1 miliardy korun) v trojici podpůrných výborů, která je s prezidentovou kampaní svázána. Ke stejnému období získala Republikánská strana dalších 34,7 milionu dolarů (794 milionů korun), naopak Demokratická strana se mohla ke konci dubna pochlubit jen 7,5 milionem dolarů (172 milionů korun) v hotovosti a zároveň dluhem ve výši 6,2 milionu dolarů (142 milionů korun).

Agentura Bloomberg finanční situaci Demokratické strany vyhodnotila jako problematickou. Má problémy při hledání sponzorů a tyto komplikace ohrožují šance na Trumpovu porážku v prezidentských volbách v listopadu 2020.

Za první čtyři měsíce letošního roku totiž Demokratická strana utratila více, než kolik vybrala, k tomu si ještě tři miliony dolarů vypůjčila. "Naopak republikáni za stejné období jen hromadili hotovost," dodal Bloomberg. Zmíněný dluh demokratů tvoří bankovní půjčky, dosud neuhrazené faktury a další finanční závazky vůči kampani.