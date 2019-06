Novým šéfem Pentagonu bude Mark Esper, přijede do centrály NATO v Bruselu

"Jeho schůzky se budou soustředit na posílení amerického závazku k posílení NATO, zajištění spravedlivějšího rozložení nákladů, podporu připravenosti NATO a řešení regionálních bezpečnostních problémů," uvedl v prohlášení Pentagon.

Administrativa prezidenta Trumpa dlouhodobě kritizuje členy NATO, kteří neplní závazek vydávat dvě procenta rozpočtu na obranu.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!