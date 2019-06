Trumpovy zálety a kontakty s Ruskem? Výslech jeho exporadkyně skončil debaklem

Zastupitelé chtěli získat informace, které by podpořily jejich podezření, že Trump mařil pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby, které v roce 2016 vyhrál.

Chtěli vědět, zda má Hicksová poznatky o jakémkoli nepatřičném kontaktu Trumpova volebního štábu s Rusy, jaké události doprovázely propuštění šéfa FBI Jamese Comeyho z funkce v roce 2017, zda Trump vyvíjel nátlak na někdejšího ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse a co se odehrávalo kolem pokusů zamlčet Trumpovy mimomanželské pletky.

Hicksová odmítla odpovědět na veškeré dotazy, které se týkaly jejího působení v Bílém domě. Odvolala se přitom na zásadu oddělení výkonné a zákonodárné moci, která exekutivě zapovídá sdělovat Kongresu podrobnosti o výkonu vládních funkcí. Šéf právního výboru Jerrold Nadler označit takovou zásadu za směšnou a prohlásil, že ji u soudu "zničí". O svém působení v Trumpově volebním štábu, tedy v době před nástupem nového prezidenta do funkce, Hicksová vypovídala, poslanci se prý ale nedozvěděli nic nového.

Republikánští členové právního výboru označili výslech Hicksové za ztrátu času s přihlédnutím k tomu, že podezření z ruského vměšování do amerických voleb dva roky zkoumal zvláštní tým FBI vedený Robertem Muellerem. Ruské vměšování tým potvrdil, nezvratné důkazy svědčící o snaze Trumpa vyšetřování mařit ale nenašel. "Po osmi hodinách slyšení jsme věděli totéž, co na začátku," řekl po slyšení Hicksové novinářům poslanec Doug Collins.

Prezident výslech své bývalé poradkyně průběžně komentoval na twitteru. Označil za velmi smutné, že "demokraté nechají skvělou Hope Hicksovou projít peklem".

So sad that the Democrats are putting wonderful Hope Hicks through hell, for 3 years now, after total exoneration by Robert Mueller & the Mueller Report. They were unhappy with result so they want a Do Over. Very unfair & costly to her. Will it ever end? Why aren’t they.......