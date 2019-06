Protičínské sankce? Apple se bouří

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Navrhované uvalení nových amerických cel na další čínské zboží by poškodilo konkurenceschopnost americké společnosti Apple a snížilo její přinos pro ekonomiku Spojených států. Uvedla to dnes firma. Apple v Číně vyrábí například populární chytré telefony iPhone, na které by se navrhovaná cla rovněž vztahovala, píše agentura Reuters.