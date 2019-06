Proti Trumpovi už jde i Senát USA: Nechce prodej zbraní Rijádu

V Kongresu vyrostla proti Rijádu mohutná opozice, která se zbraňovými dodávkami nesouhlasí kvůli saúdskoarabským vojenským operacím v Jemenu a kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

Trumpova administrativa zamýšlí celkem 22 zbraňových obchodů za osm miliard dolarů (184 miliard korun), a to včetně prodeje zbraní do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Demokratický senátor Bob Menendez a jeho republikánský kolega Lindsey Graham proto připravili nesouhlasná usnesení, kterými chtějí vyslat vzkaz do Rijádu i Abú Zabí, že nejsou s jejich chováním spokojeni.

První dvě rezoluce, které pokrývaly dva ze zmíněných 22 obchodů, ve stočlenném Senátu podpořilo 53 senátorů a 46 jich nemělo proti prodeji výhrady. Třetí usnesení, které se vyjadřovalo proti zbývajícím dvaceti kontraktům, přijala těsná většina 51 senátorů.

Republikáni v Senátu drží 53 křesel. Z výsledku je patrné, že prezidentské veto, které Trump přislíbil uplatnit v případě nesouhlasu zákonodárců, senátoři nepřehlasují, neboť je k tomu potřeba 67 hlasů.

Trumpova administrativa je v případě nesouhlasu Senátu vedle veta připravena k uskutečnění prodeje využít i zákonnou výjimku, díky které Bílý dům kvůli stavu nouze vzhledem k napětí s Íránem bude moci Kongres obejít. Tuto výjimku využili v případě dodávek zbraní do Saúdské Arábie v 80. letech minulého století republikánský prezident Ronald Reagan a poté v roce 1991 před válkou v Perském zálivu, respektive v roce 2003 před válkou v Iráku republikánští prezidenti George Bush starší a George Bush mladší.